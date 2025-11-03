أمير المدينة المنورة يدشن مشروع "الحافلة الذكية المتنقلة"

وقد نُفِّذت مبادرة "الحافلة الذكية" في أربع مراحل شملت المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية والشرقية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها أكثر من 11,243 مستفيدًا في 53 مدينة ومحافظة ومركزًا بمختلف مناطق المملكة، من خلال 3,502 جلسة توعوية قدّمها فريقٌ متخصص يمتلك الخبرة التقنية والمعرفية اللازمة، فيما تنطلق المرحلة الخامسة من المشروع بهدف توسيع نطاق الاستفادة من خدماتها المجتمعية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين، دعمًا لجهود مجموعة "stc" في نشر الوعي التقني وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.