تعزيزًا للأمن الدوائي.. "مدن" توقع عقد إنشاء مصنع إنتاج اللقاحات باستثمارات 500 مليون ريال

ويُوفر المصنع الذي يأتي على مساحة 42 ألف متر مربع نحو 150 وظيفة جديدة، ويستهدف تحقيق نسبة صادرات تصل إلى 20% من منتجات لقاحات فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكوفيد-19، والجدري المائي، والروتا إلى جانب لقاحات المكورات الرئوية، والسحائية في ظل ما تحظى به الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية من طلب قوي على المستويين الخليجي والإقليمي.