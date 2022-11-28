الأضخم عالمياً.. "أرض الصياهد" تتجهز لاحتضان النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد جدولت مسابقات الإبل في نحو 75 شوطاً تنافسياً لجميع الألوان "المجاهيم، والصفر، والشقح، والحمر، والوضح، والشعل، وأصايل، وسواحل".