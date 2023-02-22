نائب أمير حائل يشهد انطلاق فعالية "قافلة درب زبيدة" احتفالاً بيوم التأسيس

وبلغ عدد المشاركين في هذه القافلة أكثر من مائة مشارك ومشاركة من داخل المملكة وخارجها ينتمون إلى عشر دول، إضافة إلى محبي الهايكنج ومحبي ركوب الخيل والركايب والدراجات الهوائية، وتستمر مسيرة القافلة لمدة ثلاثة أيام تتخللها زيارة للمحطات الأثرية والبرك على درب زبيدة قديماً الذي كان يسلكه الحجاج في طريقهم إلى مكة المكرّمة.