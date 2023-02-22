نائب أمير حائل يشهد انطلاق فعالية "قافلة درب زبيدة" احتفالاً بيوم التأسيس

شهد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمتنزه القفيل في مدينة فيد التاريخية، اليوم، فعالية قافلة درب زبيدة بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس بدعم ورعاية من إمارة المنطقة، بحضور أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، ومحافظ الشنان المكلف صالح الحواس، ورئيس مركز فيد ماجد الشلش، وصاحب المبادرة اللواء الدكتور عبدالعزيز العبيداء.
وبارك الأمير فيصل بن فهد انطلاق القافلة التي سار أعضاؤها على الأقدام لمسافة مائة كيلومتر تقريباً بين مدينة فيد ومحافظة سميراء، بمشاركة مسيرة للدراجات والجمال والخيول.
وبلغ عدد المشاركين في هذه القافلة أكثر من مائة مشارك ومشاركة من داخل المملكة وخارجها ينتمون إلى عشر دول، إضافة إلى محبي الهايكنج ومحبي ركوب الخيل والركايب والدراجات الهوائية، وتستمر مسيرة القافلة لمدة ثلاثة أيام تتخللها زيارة للمحطات الأثرية والبرك على درب زبيدة قديماً الذي كان يسلكه الحجاج في طريقهم إلى مكة المكرّمة.