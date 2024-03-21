"1900" جولة تفتيشية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان جودة البيئة

رفع المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عددَ جولاته التفتيشية، وفق خططه الموسمية، على جميع المنشآت ذات ‏الأثر البيئي في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، تزامنًا مع ارتفاع عدد الزوار والمعتمرين خلال شهر ‏رمضان.‏