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"1900" جولة تفتيشية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان جودة البيئة

تزامنًا مع ارتفاع عدد الزوّار والمعتمرين خلال شهر ‏رمضان
"1900" جولة تفتيشية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان جودة البيئة

رفع المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عددَ جولاته التفتيشية، وفق خططه الموسمية، على جميع المنشآت ذات ‏الأثر البيئي في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، تزامنًا مع ارتفاع عدد الزوار والمعتمرين خلال شهر ‏رمضان.‏

وكشف المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، عن استعدادات المركز المبكرة لاستقبال موسم العمرة، عبر ‏التأكُّد من جاهزية كل المنشآت؛ من خلال "1900" جولة تفتيشية انطلقت في شهر شعبان.

وقال "المطرفي": إن وتيرة هذه ‏الجولات ستستمرّ أثناء أشهر الموسم بواقع "1500" جولة على منشآت مكة، و"400" في المدينة المنورة، ‏شاملة مصانع الأغذية والمشروبات ومعامل الإعاشة وثلاجات الموادّ الغذائية ومحطات الوقود.

وأوضح أن ذلك في المنطقة ‏المركزية أو على طريق الزوار والمعتمرين وغيرها من المواقع الحيوية، بما يسهم في ضمان تطبيق معايير الالتزام ‏وفق أنظمة ولوائح نظام البيئة.‏

وأكّد "المطرفي" جاهزية فرعَيْ منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة للرقابة على محطات الرصد البيئي المتنقلة ‏والثابتة؛ لقياس مستوى تلوث الهواء ومراقبة جودته في البيئة المحيطة بالحرمين الشريفين والمناطق المركزية ‏المجاورة لهما، وتقديم تقارير يومية تتضمن مؤشرات جودة الهواء.

وأوضح أن الوحدة المركزية للرصد تتابع، ‏بالإضافة إلى مهامها المعتادة، مؤشرات محطات قياس جودة الهواء في كلٍّ من جدة والطائف؛ لضمان رحلة آمنة ‏لقاصدي الحرمين خلال موسم العمرة.

ولفت إلى مشاركة فرع مكة المكرمة بعدد من ورش العمل واللجان ‏الحكومية برئاسة إمارة المنطقة لأعمال الحج والعمرة.‏

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