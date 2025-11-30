فتح باب القبول في المعهد الصناعي للفصل التدريبي الثاني لعام 1447

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالباحة فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني لعام 1447هـ، لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي لمدة ثلاث سنوات، والبرامج التدريبية الفصلية.
وأوضح أن التخصصات المتاحة تشمل: ميكانيكا السيارات، والكهرباء الصناعية، والحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والإلكترونيات، والتبريد وتكييف الهواء، وذلك ضمن برامج تقدم لخريجي الكفاءة المتوسطة، والصفين الأول والثاني الثانوي من البنين.
وبيّن المعهد أن التسجيل متاح حتى يوم الأربعاء القادم، مؤكدًا أن المتدربين سيحصلون على مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى أولوية القبول في الكلية التقنية بعد التخرج.