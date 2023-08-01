القوات البرية تطرح 138 وظيفة شاغرة في تخصصات عدة

وأوضحت القوات البرية أن عدد الوظائف المتاحة في إدارات المدن العسكرية، وإدارات التشغيل والصيانة بالمناطق، هي: 25 وظيفة بخميس مشيط، و22 وظيفة بالمنطقة الشرقية، و35 وظيفة بالعيينة، و11 وظيفة بالخرج والسليل، و12 وظيفة بالطائف، و7 وظائف بالقصيم، و20 وظيفة بنجران، و6 وظائف بالمدينة المنوّرة.