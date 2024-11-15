إمام المسجد النبوي يلقي خطبة الجمعة في كيرلا ضمن برنامج لتعزيز الوسطية والتسامح

وأشار الدكتور "البعيجان" إلى أن الله تعالى خلق الإنسان لطاعته، ونهاه عن معصيته، وجعل الدنيا دار الامتحان والاختبار، والآخرة هي دار القرار، ومن حكمة الله تعالى أنه جعل النار محفوفة بالشهوات، وجعل الجنة محفوفة بالمكاره. وأوصى "البعيجان" بالحرص على الإيمان والاعتصام به، فهو روح الإسلام، وهو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وأصوله ستة، والحرص على الإحسان وإخلاص النية، والصدق مع الله، واستشعار مراقبته في كل زمان ومكان.