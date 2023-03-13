محامٍ: حظْر إيقاف الخدمات بسبب تنفيذ طلبات الحضور أمام أي جهات رسمية

وقال: إن أبرز تلك الضوابط تمثل في حظر إيقاف الخدمات بسبب تنفيذ طلبات الحضور أمام أي جهات رسمية، وأن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة، وأن يتم إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية موحدة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض، وتتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات التي تقدّمها إلى ثلاث فئات حسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد هذا التصنيف من قِبَل لجنة خاصة بذلك.