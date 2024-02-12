الأولى على مستوى المملكة.. "موانئ" تنال الآيزو في إدارة الامتثال لالتزامها بالأنظمة الوطنية والدولية

ويعكس هذا الإنجاز مدى التزام "موانئ" بالمتطلبات القانونية والتنظيمية من جهات التشريع ذات العلاقة الوطنية والدولية، كما يؤكد رؤيتها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في تنفيذ أعمالها، لتعزيز الجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.