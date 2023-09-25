قمم السودة نموذجاً.. المملكة تستثمر أموالها في هام السحب وتلفت الأنظار إلى السياحة الجبلية

وتتمتع المملكة بطبيعة جذّابة، وتتضمّن سلاسل جبليّة جديرة بالاكتشاف. ومنها جبال فيفا، ذات القمم الأكثر ارتفاعًا في جيزان، وتقع في المنطقة الجنوبية القريبة، على الحدود مع اليمن، وتلتفّ حول بعضها، لتبدو من بعيد على هيئة جبل واحد هرمي، وهي خصبة، ودائمة الخضرة على مدار العام، وتقع بالقرب من ينبوع ماء ساخن محلّي "عين الحر".