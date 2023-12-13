الوسط الرياضي ينعى بندر بن محمد بن سعود.. ياسر القحطاني: رحل القلب الطيب والمحب المخلص

نعى الوسط الرياضي الأمير بندر بن محمد بن سعود رئيس نادي الهلال الأسبق، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.
وقال لاعب نادي الهلال السابق سامي الجابر: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. أحر التعازي لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه.
من ناحيته، قال ياسر القحطاني: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر لعبدك بندر بن محمد، وأحسن نزله ووّسع عليه واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واجعل ما أصابه تكفيرًا له، اللهم اجعله ضاحكًا مستبشرًا، رحل القلب الطيب والمحب المخلص الصادق، رحل وسيبقى ذكره حاضرًا لن يغيب، اللهم ألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.
ويعد الأمير بندر بن محمد أحد رموز الحركة الرياضية في المملكة، حيث كان رئيسًا لنادي الهلال خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 2000، ولُقّب بالرئيس الذهبي للنادي؛ لأن الهلال حقق في عهده عدة بطولات؛ منها دوري أبطال آسيا 2000، وبطولة الدوري السعودي موسم 1997 - 1998، كما حقق ثلاث بطولات آسيوية وعدد من البطولات المحلية ومن ضمنها كأس المؤسس.
وكان من صانعي الإنجازات الرياضية للوطن من خلال مدرسة الهلال الكروية، والتي كان ممن بنى لبناتها الأولى ورسم خطوطها ووضع استراتيجيتها، ونجحت بعد ذلك في تقديم نجوم كبار لنادي الهلال وللمنتخب السعودي، فحققوا البطولات والألقاب المحلية والإقليمية والقارية.
وبعد أن ترك النادي وترجّل عن القيادة ظل داعمًا وفيًا لكل الإدارات التي جاءت بعده، وتوّج دعمه ليكون رئيسًا لأعضاء الشرف للنادي الكبير، قبل أن يتنازل عن منصبه لدواعٍ صحية.