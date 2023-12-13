الوسط الرياضي ينعى بندر بن محمد بن سعود.. ياسر القحطاني: رحل القلب الطيب والمحب المخلص

من ناحيته، قال ياسر القحطاني: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر لعبدك بندر بن محمد، وأحسن نزله ووّسع عليه واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واجعل ما أصابه تكفيرًا له، اللهم اجعله ضاحكًا مستبشرًا، رحل القلب الطيب والمحب المخلص الصادق، رحل وسيبقى ذكره حاضرًا لن يغيب، اللهم ألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.