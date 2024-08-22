"هارب بجريمة فساد إلى خارج المملكة" و"موظف مشبوه".. نظام "نزاهة" يكشف الإجراءات

وأوضحت الهيئة، وفق المادة العشرين، أنه "إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت؛ وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محلّ الجريمة أو مصادرته أو ردّ قيمته، بحسب الأحوال، وردّ أي عائدات ترتبت من ذلك المال".