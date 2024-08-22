تفاهم بين "الغذاء والدواء" و"فنون الطهي".. تبادل معلومات ومشاريع ومبادرات

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة فنون الطهي؛ لتعزيز التعاون المشترك بينهما، وتبادل المعلومات حول الأبحاث العلمية في مجال الغذاء، والتفاهم حول المشاريع والمبادرات ذات العلاقة، ومشاركة البيانات الإحصائية.
وتم التوقيع في المقر الرئيس لـ"الغذاء والدواء" بالرياض، حيث مثّلها الرئيس التنفيذي الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الهيئة الرئيس التنفيذي ميادة بنت منصور بدر.
وتضمّنت المذكرة أُطر التعاون بين الطرفين للعمل على تطوير المشاريع والفرص النوعية المحتملة، ليتم تنفيذها في المجالات المشتركة، وتفعيل دور هيئة فنون الطهي لضمان أفضل الممارسات في هذا القطاع على الصعيد المحلي.
وتتيح مذكرة التفاهم تبادل المعلومات بين الطرفين، والتي تخصّ سلوك المستهلك وصحة وسلامة الغذاء، وكذلك دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بين الطرفين.