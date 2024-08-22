تفاهم بين "الغذاء والدواء" و"فنون الطهي".. تبادل معلومات ومشاريع ومبادرات

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة فنون الطهي؛ لتعزيز التعاون المشترك بينهما، وتبادل المعلومات حول الأبحاث العلمية في مجال الغذاء، والتفاهم حول المشاريع والمبادرات ذات العلاقة، ومشاركة البيانات الإحصائية.