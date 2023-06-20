حتى غرة ذي الحجة.. "مشارق" تستقبل أكثر من 249 ألف حاج وفدوا إلى مكة

وصل إلى مكة المكرمة 249606 حجاج تابعين لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا "مشارق" منذ بداية القدوم حتى غرة شهر ذي الحجة لعام 1444.
وتم استقبالهم وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها الشركة لعموم ضيوف الرحمن الذين تتشرف بخدمتهم، وتجنيد عدد من الكوادر الوطنية المختصة لتقديم الخدمات ذات الجودة العالية لحجاج بيت الله الحرام.
ونوه عدد من الحجاج بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة مما يسهم في توفير أقصى درجات الراحة واليسر لهم طيلة وجودهم في الأماكن المقدسة.
وأعربوا عن تقديرهم للأعمال التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة، وحرصها على تذليل جميع الصعوبات والتحديات أمام الحجاج ، وتسخير كل سبل الراحة للحجاج حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.