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حتى غرة ذي الحجة.. "مشارق" تستقبل أكثر من 249 ألف حاج وفدوا إلى مكة

ضيوف الرحمن أعربوا عن تقديرهم للأعمال التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة