طقس اليوم .. الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية الغربية من ساحل البحر الأحمر والجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة.