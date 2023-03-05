رفع جمجمة وسحب صديد.. تدخل جراحي بالهفوف يعيد الحركة لمصابة بالشلل

يُذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف مرجع طبي على مستوى محافظة الأحساء، وخلال العام الماضي أجري أكثر من 6000 عملية جراحية، منها عمليات نوعية تتطلب تخصصاً دقيقاً، فيما قدّم الخدمة لأكثر من 142589 مراجعاً للعيادات الخارجية، وبلغ عدد المنوّمين 11020 مريضاً، في حين استقبل قسم الطوارئ 112 ألف مراجع.