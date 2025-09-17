تماشيًا مع أهداف فنتك السعودية، أطلقت جيل واحدة من أوائل منصات "الساند بوكس" التقنية المصممة لتمكين الابتكار في المملكة العربية السعودية.

جـيل ساند بوكس هو محرك للتعاون والابتكار والنمو حيث يبني جسورًا بين المؤسسات المالية والشركات الناشئة والمبتكرين الذين يشكّلون مستقبل القطاع المالي" وأضاف الأستاذ جورج حراك، الرئيس التنفيذي لشركة جيل: "يقدم إطلاق جيل ساند بوكس مزايا للمبتكرين في جميع أنحاء المملكة؛ بدءًا من خفض الحواجز أمام دخول الشركات الناشئة عبر بنية جاهزة للاختبار، وتسريع دورات الابتكار لتقليص المدة الزمنية من الفكرة إلى السوق، وتوفير بيئة قائمة على الامتثال تمنح رواد الأعمال الثقة للتجربة دون مخاطر، وصولًا إلى تمكين التعاون بين شركات التقنية المالية والبنوك عبر المنظومة بأكملها" سيسهم جيل ساند بوكس في تسريع تطوير حلول مالية مبتكرة، وتنمية المواهب المحلية، وجذب شركات التقنية المالية العالمية الراغبة في دخول السوق السعودي.