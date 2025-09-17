تماشيًا مع أهداف فنتك السعودية، أطلقت جيل واحدة من أوائل منصات "الساند بوكس" التقنية المصممة لتمكين الابتكار في المملكة العربية السعودية.
مع تعزيز المملكة العربية السعودية لمسيرة التحول ضمن رؤية 2030، أصبح قطاع التقنية المالية أحد أكثر القطاعات نمواً في المملكة العربية السعودية.
ودعمًا لهذه الرؤية، أعلنت فنتك السعودية عن شراكتها مع جيل، إحدى شركات بنك الرياض بهدف تعزيز الابتكار وتقوية منظومة التقنية المالية. خلال هذا التعاون، أطلقت جيل منصتها جيل ساند بوكس بالشراكة مع فنتك السعودية، لتمكين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية من اختبار أفكارهم بأمان. ويمثل هذا الإنجاز إحدى أوائل المبادرات من نوعها في المملكة وخطوة مهمة نحو بناء قطاع مالي مستعد لمتطلبات المستقبل.
يُعد "جيل ساند بوكس" بيئة اختبار آمنة ومحلية الاستضافة، تتيح للمبتكرين تجربة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والحلول المالية الجديدة دون التأثير على الأنظمة الفعلية، بالإضافة إلى بناء النماذج الأولية بسرعة عن طريق استخدام بيانات تجريبية للتحقق من الأفكار، وتوسيع نطاقها للانتقال من الفكرة إلى النموذج الأولي وصولًا إلى منتج جاهز للسوق.
وفي المرحلة القادمة، من المقرر أن يصبح "جيل ساند بوكس" أحد البوابات الرئيسية للابتكار المالي في المملكة. حيث ستعمل جيل على توسيع المنصة لتشمل دورة الابتكار الكاملة، بما في ذلك اختبارات القبول (UAT) وإطلاق خدمات متقدمة مثل الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والمحافظ الإلكترونية كخدمة (WaaS) ومن خلال دعم رواد الأعمال والمؤسسات والطلاب، سيسرّع "جيل ساند بوكس" تطوير حلول تقنية مالية تسهم في تنمية وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.
وفي تصريح للأستاذ مازن فرعون، نائب رئيس مجلس إدارة جيل قال: "يمثل هذا الإطلاق إنجازًا مهمًا لجيل ولمجتمع التقنية المالية في المملكة.
جـيل ساند بوكس هو محرك للتعاون والابتكار والنمو حيث يبني جسورًا بين المؤسسات المالية والشركات الناشئة والمبتكرين الذين يشكّلون مستقبل القطاع المالي" وأضاف الأستاذ جورج حراك، الرئيس التنفيذي لشركة جيل: "يقدم إطلاق جيل ساند بوكس مزايا للمبتكرين في جميع أنحاء المملكة؛ بدءًا من خفض الحواجز أمام دخول الشركات الناشئة عبر بنية جاهزة للاختبار، وتسريع دورات الابتكار لتقليص المدة الزمنية من الفكرة إلى السوق، وتوفير بيئة قائمة على الامتثال تمنح رواد الأعمال الثقة للتجربة دون مخاطر، وصولًا إلى تمكين التعاون بين شركات التقنية المالية والبنوك عبر المنظومة بأكملها" سيسهم جيل ساند بوكس في تسريع تطوير حلول مالية مبتكرة، وتنمية المواهب المحلية، وجذب شركات التقنية المالية العالمية الراغبة في دخول السوق السعودي.
ومن خلال هذه الشراكة، جيل وفنتك السعودية يؤكدان التزامهما المشترك ببناء قطاع مالي ديناميكي وآمن ومجهز للمستقبل قطاع يُرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار المالي.
End عن جيل: تُعد جيل مزودًا لبيئة تكنولوجية ومسرّعًا للأعمال يعيد صياغة ملامح القطاع المالي من خلال حلول مبتكرة وبنموذج فريد يجمع بين السياق المحلي والخبرة العالمية، تمكّن جيل البنوك وشركات التقنية المالية والمؤسسات من تبنّي التحول الرقمي بسرعة وثقة. ومن النماذج الأولية السريعة إلى الحلول الجاهزة للسوق، تحوّل جيل الأفكار إلى أثر ملموس في الواقع.