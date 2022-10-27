"الأهلي السعودي" يلتزم باستثمار 5.7 مليار ريال في مجموعة "كريدي سويس" ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9 %

أعلن "البنك الأهلي السعودي" التزامه بالمشاركة في عملية زيادة رأس المال التي أعلنتها مجموعة كريدي سويس (Credit Suisse Group) اليوم الخميس، 27 أكتوبر 2022.
وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أنه من خلال المساهمة في زيادة رأس المال، التزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (ما يعادل 5.7 مليار ريال) في المجموعة ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9% من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل مجموعة كريدي سويس (الطرح الخاص).
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الطرح الخاص وبصفة البنك الأهلي السعودي مساهمًا في المجموعة، يحق له الاكتتاب في جميع حقوق الأولوية المطروحة من قبل المجموعة، (طرح الحقوق).
وقال إن زيادة رأس المال تخضع للشروط والأحكام ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة كريدي سويس على زيادة رأس المال.
وأشار إلى أنه قد يشارك أيضًا في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدي سويس مستقبلاً، والتي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال.
وبين أن هدف المجموعة من زيادة رأس مالها يكمن في المساهمة في النمو والتحول المستقبلي لأعمالها، وبعد زيادة رأس المال، يعتزم البنك بحث فرص الشراكات الاستراتيجية في الأعمال والمناطق الجغرافية التكميلية.
وأوضح أنه يهدف من هذا الاستثمار والشراكة الاستراتيجية إلى تطوير أعماله في إدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والقدرات لعملائه وتلبية احتياجاتهم المالية.
وأشار إلى أنه سيتم نشر المزيد من الإعلانات عند الحاجة وكما هو مطلوب بموجب اللوائح والأنظمة المعمول بها.