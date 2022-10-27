"الأهلي السعودي" يلتزم باستثمار 5.7 مليار ريال في مجموعة "كريدي سويس" ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9 %

وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أنه من خلال المساهمة في زيادة رأس المال، التزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (ما يعادل 5.7 مليار ريال) في المجموعة ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9% من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل مجموعة كريدي سويس (الطرح الخاص).