"عوض بن قريعة".. رجل أعمال سعودي ضجّ الإعلام الهندي بقصّة عطائه

وحول ذلك تحدّث قائلًا: "القصة حدثت صدفة معي، بعد أن سمعت عن مقيم هندي قتل شخصًا آخر وينتظر القصاص في السجن منذ عشر سنوات، ودفعت لهم مليونًا و500 ألف ريال من أجل عتق رقبته من القصاص".