"عوض بن قريعة".. رجل أعمال سعودي ضجّ الإعلام الهندي بقصّة عطائه
لم يطلب رجلُ الأعمال السعودي عوض بن قريعة، الشهرةَ، لكنها جاءتْه بعد أنْ ضجّ الإعلام الهندي بقصة عطائه مع المقيم الذي حفظ المعروف الذي قدّمه له السعوديون في محنته خلف القضبان.
وتفصيلًا: يعدُّ "عوض بن قريعة" أحدَ أهم الناشطين في لجان إصلاح ذات البين منذ عقود، وقد ساهم في إنقاذ مقيمين هنديين من القصاص بعد دفع الدية لذوي الضحايا.
ويرى "بن قريعة" أن نشاطه في إصلاح ذات البين بابٌ واسعٌ لعمل الخير والتكاتف الإنساني؛ حيث كشف لبرنامج "mbc في أسبوع" عن قصص عطائه في هذا المجال؛ إذ تمكّن من عتق رقاب 3 مقيمين من جنسيات آسيوية في كلٍّ من نجران والقصيم والشرقية.
وحول ذلك تحدّث قائلًا: "القصة حدثت صدفة معي، بعد أن سمعت عن مقيم هندي قتل شخصًا آخر وينتظر القصاص في السجن منذ عشر سنوات، ودفعت لهم مليونًا و500 ألف ريال من أجل عتق رقبته من القصاص".
وأضاف: نهتمّ بعتق رقاب المقيمين والأجانب أكثر؛ لعدم وجود مَن يساعدهم أو يدعمهم، عكس السعودي الذي لديه قرابته وجماعته يقفون معه؛ فنحن نهتمّ بالأجنبي أكثر، والشعب السعودي كريم، وديننا يحثُّ على التراحم".