وزير التجارة يطلع على خدمات المركز السعودي للأعمال بجدة

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي , على أعمال المركز السعودي للأعمال بمحافظة جدة ,اليوم، مطلعًا على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.
وتفقّد القصبي المركز السعودي للأعمال الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمر والتاجر، وبشراكة كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.
والتقى المواطنين والمواطنات المستفيدين من خدمات قطاع الأعمال في المحافظة، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حيال سير العمل وجودة الخدمة، وحث معاليه موظفي وموظفات المركز على بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات نوعية لكافة المستفيدين.