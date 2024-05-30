وزير التجارة يطلع على خدمات المركز السعودي للأعمال بجدة

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي , على أعمال المركز السعودي للأعمال بمحافظة جدة ,اليوم، مطلعًا على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.