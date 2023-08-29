حراك اقتصادي واستثماري.. "شقراء الأسياح" للتمور يختتم فعالياته بمبيعات تتجاوز المليون ريال

وقال مشرف سوق التمور في مهرجان "شقراء الأسياح" زيد بن عبدالعزيز القصير إن المهرجان منذ انطلاقته شَهِدَ إقبالًا كبيرًا في الوقت المحدد له يوميًّا الساعة الخامسة عصرًا؛ مؤكدًا أن إجمالي المبيعات سواء في الحراج على السيارات المحملة بالتمور التي تدخل الساحة يوميًّا أو من قِبَل المزارعين المشاركين بالمهرجان، تجاوزت المليون ريال.