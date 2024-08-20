أمير المنطقة الشرقية يرعى اتفاقية تعاون بين "إخاء" ووقف عبدالوهاب بن عبدالعزيز البراك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية‬⁩ ‏توقيع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" اتفاقية تعاون مع وقف عبدالوهاب بن عبدالعزيز البراك "رحمه الله" وذلك بديوان الإمارة اليوم الاثنين، ووقع الاتفاقية عن إخاء سعادة الدكتور محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي، وعن وقف عبدالوهاب بن عبدالعزيز البراك "رحمه الله" الأستاذ محمد البراك ، وذلك بحضور وكيل أمانة المنطقة الشرقية الأستاذ مازن بن عادل بخرجي.