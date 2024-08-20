أمير المنطقة الشرقية يرعى اتفاقية تعاون بين "إخاء" ووقف عبدالوهاب بن عبدالعزيز البراك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية توقيع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" اتفاقية تعاون مع وقف عبدالوهاب بن عبدالعزيز البراك "رحمه الله" وذلك بديوان الإمارة اليوم الاثنين، ووقع الاتفاقية عن إخاء سعادة الدكتور محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي، وعن وقف عبدالوهاب بن عبدالعزيز البراك "رحمه الله" الأستاذ محمد البراك ، وذلك بحضور وكيل أمانة المنطقة الشرقية الأستاذ مازن بن عادل بخرجي.
وتضمنت الاتفاقية بناء مجمع خيري متعدد الأغراض في المنطقة الشرقية لصالح فرع إخاء بالمنطقة لتكون مقراً للمؤسسة يضم مبنى إداري ومرفقات يستفيد منها الأيتام، ولدعم المؤسسة للوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين، إضافة إلى قاعة مؤتمرات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات للتدريب والتأهيل.
من جانبه رفع الدكتور محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي لإخاء شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته الكريمة للاتفاقية وحرصه على تلمس احتياجات الأيتام، وتوفير مقر لفرع المؤسسة في المحافظة ودعمه المستمر لبرامج ومبادرات المؤسسة بما يحقق التنمية المستدامة .
كما شكر وقف عبد الوهاب بن عبدالعزيز البراك" رحمه الله " لدورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق التكامل والتشارك بين المؤسسة والوقف ضمن مستهدفات رؤية 2030م، وبما ينعكس على جودة حياة المستفيدين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.