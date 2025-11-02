موسم الأمطار بالجوف يستهوي مُحبي الرحلات البرية للاستمتاع بالنزهة والمناطق المفتوحة

مع دخول موسم الأمطار، يقبل هواة البر في منطقة الجوف على الرحلات البرية، إذ تتميز المنطقة بالعديد من الوجهات البرية مثل: صحراء النفود، والحماد، والقرية، فضلًا عن المتنزهات والبساتين والمناطق الزراعية والجبلية.
ومع دخول فصل الشتاء وموسم الأمطار، تنتعش سوق مستلزمات الرحلات البرية، حيث يزداد الإقبال على الخيام، وبيوت الشعر، ومواقد النار، والحطب، وأواني إعداد الشاي والقهوة، ومستلزمات الشواء، وغيرها.
ويحرص العديد من هواة البر على الخروج للمواقع البرية للاستمتاع بالنزهة والمناطق المفتوحة، إذ تجذب تجمعات مياه الأمطار في المناطق البرية محبي الطبيعة والمناظر الخلابة، كما تكتسي العديد من المواقع ببساط أخضر من النباتات البرية والأعشاب عقب هطول الأمطار؛ مما يضفي على تجربة التنزه والتخييم لمسات طبيعية متميزة.