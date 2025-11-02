موسم الأمطار بالجوف يستهوي مُحبي الرحلات البرية للاستمتاع بالنزهة والمناطق المفتوحة

مع دخول موسم الأمطار، يقبل هواة البر في منطقة الجوف على الرحلات البرية، إذ تتميز المنطقة بالعديد من الوجهات البرية مثل: صحراء النفود، والحماد، والقرية، فضلًا عن المتنزهات والبساتين والمناطق الزراعية والجبلية.