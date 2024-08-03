أكد خبير إدارة السمعة بأن الإبداع والابتكار يأتي في صدارة عوامل النجاح للمنظمات

وأردف بقوله: في عالم التواصل المزدحم اليوم، لم تعد المنتجات أو الخدمات هي العامل الوحيد الذي يحدد نجاح المنظمات، بل أصبحت المشاعر التي تخلقها هي السر وراء جذب الجماهير وولائهم، فهم اليوم لا يبحثون فقط عن المنتج أو الخدمة المميزة، ولكن أيضا عن منظمات مرتبطة بقيم وأهداف تتناغم مع قيمهم الشخصية. كما قد يشعر الجمهور بالفخر والاعتزاز تجاه المنظمة إذا كانت تتماشى مع قيمه ومبادئه الشخصية. ويدعم ذلك مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها المنظمة في مجتمعها.