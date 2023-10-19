عام من التراجع.. أسعار الفلل تواصل انخفاضها والقروض تسجل نزولاً بـ 55%

وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت في تقريرها يوم أمس عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7 % في الربع الثالث من عام 2023م مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022م متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 %، كما أسهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1 % والقطاع الزراعي بنسبة 0.3 % في التقليل من ارتفاع المؤشر.