عام من التراجع.. أسعار الفلل تواصل انخفاضها والقروض تسجل نزولاً بـ 55%

واصلت الفلل السكنية تراجعها للربع الثالث على التوالي خلال هذا العام وفق الأرقام التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها عن أسعار العقارات، فيما عزا مراقبون أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية التي شهدت قفزات كبيرة لكبح التضخم عالميًا بجانب تحويل الدعم السكني إلى مصفوفة.
وبحسب رصد "سبق"، فقد سجلت أسعار الفلل للربع الأول من العام الحالي انخفاضًا بلغ 0.3 %.، فيما سجل الربع الثاني من العام نفسه تراجعًا بـ 1.7 % فيما سجل الربع الثالث تراجعًا بلغ 0.3 %.
وجاء انخفاض الفلل السكنية على الرغم من تسجيل قطع الأراضي السكنية ارتفاعًا بلغ 1.2 % في الربع الثالث من العام 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.97 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي من العام 2023 بانخفاض قدره 55 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى التي شهدت أسعارها انخفاضًا بجانب الفلل في الربع الثالث الشقق السكنية بنسبة 0.1 % والبيوت 0.3 % في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغيير.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت في تقريرها يوم أمس عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7 % في الربع الثالث من عام 2023م مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022م متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 %، كما أسهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1 % والقطاع الزراعي بنسبة 0.3 % في التقليل من ارتفاع المؤشر.
وأضافت الهيئة أنه على مستوى القطاعات ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1 %.