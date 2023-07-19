ملك البحرين يشيد بمواقف السعودية وجهودها الاستثنائية لتعزيز التقارب الإنساني واستقرار العلاقات الدولية

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة : "عند الأخذ في الاعتبار مُقدَّرات دولنا مجتمعة، البشرية منها والمادية، إلى جانب ما تمتلكه من خبرات عريقة وتجارب ناجحة، فإن مشاوراتنا هذه تؤسس لشراكة قوية وطموحة ترفع من مستويات التعاون المشترك، وتبادر بالحلول السلمية والدبلوماسية لإنهاء الحروب والنزاعات ووقف معاناتها الإنسانية، وتقرِّب من وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية للعمل معًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا".