الرياض.. ولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الروسي

وفي بداية اللقاء، رحّب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل الضيف تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الذي حمّله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه لفخامته.