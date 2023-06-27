"الأرصاد" يطلق المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج المعنية بالطرق من الجمرات للمسجد الحرام

أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام، وذلك من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية بهدف دقة المعلومة وسرعتها والتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة.