"إغاثي الملك سلمان" يوزع 347 أضحية في مدينة حارم بإدلب السورية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 347 أضحية في مدينة حارم ومخيماتها بمحافظة إدلب السورية، استفاد منها 2.962 فرداً من متضرري الزلزال، وذلك ضمن مشروع توزيع الأضاحي في سوريا للعام 1445.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 1.388 أضحية في مناطق حارم وسلقين ودركوش وجسر الشغور بريف محافظة إدلب ومناطق عفرين وجنديرس بريف محافظة حلب، يستفيد منها 73.188 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.