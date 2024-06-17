"إغاثي الملك سلمان" يوزع 347 أضحية في مدينة حارم بإدلب السورية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 347 أضحية في مدينة حارم ومخيماتها بمحافظة إدلب السورية، استفاد منها 2.962 فرداً من متضرري الزلزال، وذلك ضمن مشروع توزيع الأضاحي في سوريا للعام 1445.