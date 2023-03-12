نائب أمير الرياض: "طيران الرياض" ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز نقل لوجستي عالمي

وأضاف: "إن طيران الرياض بالإضافة إلى مشروع مطار الملك سلمان سيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وسيكون محفزًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتوفير فرص العمل، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".