نائب أمير الرياض: "طيران الرياض" ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز نقل لوجستي عالمي

نوّه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض" كناقل جوي وطني جديد.
وأكد أن شركة "طيران الرياض" ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز نقل لوجستي عالمي؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات، وسيجعل من العاصمة الرياض بوابة للعالم، وجاذبة لحركة السفر الدولي، وإتاحة المزيد من فرص السياحة والزيارة من جميع أنحاء العالم للوصول إلى مناطق الجذب السياحي في المملكة.
وأضاف: "إن طيران الرياض بالإضافة إلى مشروع مطار الملك سلمان سيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وسيكون محفزًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتوفير فرص العمل، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأشار إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- ومعززًا لقدرات الشركات الوطنية وتنافسيتها عالميًا، ودعم خططها المستقبلية.