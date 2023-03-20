"المشيطي" يُكَرّم "العبيسي" على إرشاداته المفيدة عبر "مرشدك الزراعي"

يُذكر أن من أهم أهداف تطبيق "مرشدك الزراعي"، تسهيل وصول المزارعين بجميع مناطق المملكة لحل ما قد يواجههم من عقبات بكل يسر، من خلال الوسيلة المناسبة، عن طريق الكتابة النصية أو الاتصال المباشر المرئي بالمختصين؛ للإجابة عن استفساراتهم، مع توفير خدمات ذكية من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.