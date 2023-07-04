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"الخارجية": الثروات الطبيعية بالمنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

المملكة تُجدِّد دعوتها للجانب الإيراني للبدء بمفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة كطرف تفاوضي
"الخارجية": الثروات الطبيعية بالمنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

إشارةً لما تم تداوله حول حقل "الدرّة"، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

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