"محمد بن ناصر" يشهد توقيع اتفاقية بين "البيئة" وأمانة جازان لاستثمار المرافئ

وبحسب المذكرة، فقد حدد الطرفان عددًا من مجالات التعاون المشتركة، تضمنت تطوير المرافق الداخلية وإعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ بما يتناسب مع مستهدفات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المواقع والمساحات المتاحة لتنفيذ وتطوير المرافق الخارجية للمرفأ والأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري، مع المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي وبصري، ودراسة المدد الزمنية للاستثمار، والتنسيق في تسويق المواقع التي يتم الاتفاق على طرحها وفق الأنظمة والتعليمات.