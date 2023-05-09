"بلدية عنيزة" تُحسّن المشهد الحضري برفع مخلفات البناء وإزالة الكتابات المشوّهة

فقامت خلال الربع الأول من العام الحالي بإزالة أكثر من 146 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم من مختلف المواقع، إضافة إلى معالجة نحو 4800 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام.