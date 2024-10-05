بعد 11 عاماً.. "الأمر السامي" يحقّق دعاء والد الشيخ "الشمسان" بتعيينه إماماً للمسجد الحرام

في إشارةٍ إلى عِظم دعوة الوالديْن لأبنائهما بالتوفيق للصالح من القول والعمل، تحقّقت أمنية ودعاء الشيخ خالد الشمسان -رحمه الله- لأكبر أبنائه "الوليد"؛ بتعيينه إماماً وخطيباً للمسجد الحرام، بعد 11 عاماً من تغريدة كتبها.
وعبر تغريدة له -رحمه الله- قبل 11 عاماً، وبالتحديد في عام 2013م، دعا الشيخ خالد الشمسان؛ قائلاً: الوليد أكبر الأبناء -وفقه الله- أسأل الله أن نراه قريباً إماماً وخطيباً بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وتحقّق دعاء الشيخ الشمسان؛ بصدور الأمر السامي الكريم بتعيين "الوليد" إماماً للمسجد الحرام.
وكان قد أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ صدور الموافقة الكريمة بتعيين عددٍ من الأئمة بالحرمين الشريفين، حيث تمّ تعيين الشيخ بدر التركي؛ والشيخ الدكتور الوليد الشمسان؛ إمامَيْن للمسجد الحرام.
كما أعلن "السديس"؛ صدور الموافقة الكريمة أيضاً على تعيين الشيخ الدكتور محمد برهجي؛ والشيخ الدكتور عبدالله القرافي؛ إمامَيْن في المسجد النبوي.