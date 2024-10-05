بعد 11 عاماً.. "الأمر السامي" يحقّق دعاء والد الشيخ "الشمسان" بتعيينه إماماً للمسجد الحرام

وعبر تغريدة له -رحمه الله- قبل 11 عاماً، وبالتحديد في عام 2013م، دعا الشيخ خالد الشمسان؛ قائلاً: الوليد أكبر الأبناء -وفقه الله- أسأل الله أن نراه قريباً إماماً وخطيباً بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.