ذهب ونحاس.. اكتشافات جيولوجية جديدة في مواقع متفرقة بالسعودية

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ممثلة في مركز المسح والتنقيب عن المعادن، ومشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، عن اكتشافات مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس.
وتمثلت الاكتشافات في تواجد خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا "درع أم البراك إقليم الحجاز" بمنطقة المدينة المنورة، ويعتبر هذا الاكتشاف حدثًا مهمًّا في تلك المنطقة، وتشكل امتدادًا طبيعيًّا لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.
كما تم اكتشاف خام النحاس في أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة؛ حيث يحمل الاكتشاف إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، وكذلك بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والأزوريت داخل المنكشفات الصخرية وعروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية.
وتُعد هذه الاكتشافات الوطنية حدثًا مميزًا تضيفها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى قائمة الاكتشافات خلال عام ٢٠٢٢ والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة؛ وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.