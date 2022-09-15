ذهب ونحاس.. اكتشافات جيولوجية جديدة في مواقع متفرقة بالسعودية

وتمثلت الاكتشافات في تواجد خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا "درع أم البراك إقليم الحجاز" بمنطقة المدينة المنورة، ويعتبر هذا الاكتشاف حدثًا مهمًّا في تلك المنطقة، وتشكل امتدادًا طبيعيًّا لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.