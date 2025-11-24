المسند: لا تأثير مباشر لبركان "إرتا آلي" على أجواء السعودية.. ومرورٌ خفيف فوق شرورة والخرخير

كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند عن تقييمه لأثر ثوران بركان "إرتا آلي" في إثيوبيا على أجواء المملكة، مؤكدًا أن السعودية بعيدة عن أي تأثيرات مباشرة للهبات البركانية وفق المستجدات الحالية.
وأوضح المسند أن الرياح العلوية فوق مستوى 4 كلم دفعت سحابة الرماد البركاني وغاز ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) بعيدًا عن أجواء المملكة، لافتًا إلى أن أقصى ما سجّلته الخرائط الجوية كان مرورًا خفيفًا وسريعًا فوق أجواء شرورة والخرخير ليلة البارحة، في الطبقات العالية فقط، قبل أن تتلاشى السحابة بشكل سريع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنزاح بقايا الغيمة البركانية من فوق أجواء اليمن وعُمان نحو بحر العرب ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، ما لم يشهد البركان الإثيوبي نشاطًا متجددًا خلال الساعات المقبلة.
وأكد المسند أن المتابعة المستمرة للحالة البركانية توضح عدم وجود أي مخاوف على المناطق الجنوبية في السعودية، موضحًا أن مسار الرياح العلوية الحالي يوجّه الرماد بعيدًا عن المملكة.