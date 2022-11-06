مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ ستينياً تعرَّض لانسداد 95% من الشرايين التاجية

ونوّه الدكتور المخدوم؛ إلى أن نتائج الفحوصات المخبرية والسونار والقسطرة كشفت عن وجود ضعفٍ حاد في وظائف القلب، وانسدادٍ شبه تام في الشرايين التاجية المغذية للقلب بنسبة 90 إلى 95%، إضافة إلى تجمُّعٍ كبيرٍ للسوائل على الرئة، الأمر الذي استدعى نقله على الفور لغرفة العمليات، لحاجته الماسّة إلى التدخل الجراحي العاجل، وذلك للحيلولة دون تعرُّض المريض لتوقف القلب والوفاة، لا سمح الله.