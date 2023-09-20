مجلس شؤون الأسرة ومعهد الإدارة العامة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

تأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الإستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري، وكل ما يختص بالإسهام في التنظيم الإداري، والعمل على الدراسات المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط من خلال تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.