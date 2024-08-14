"المنصور": التحالف في اليمن لم يستهدف مستشفى باقم الريفي في 2016

استعرض متحدث الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور، التفاصيل المتعلقة بالادعاءات التي تقدمت بها جهات دولية بشأن العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف في اليمن.
وقال في المؤتمر الصحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: استعرضنا سابقًا 278 حالة ادعاء، واليوم سنستكمل الادعاءات المتبقية.
واستعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن صورة فضائية تبين موقع مستشفى باقم الريفي قبل وبعد تاريخ الادعاء، موضحًا أن قوات التحالف لم تستهدف مستشفى باقم الريفي في مديرية باقم بمحافظة صعدة بتاريخ 2016/10/01 كما ورد في الادعاء.