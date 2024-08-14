"المنصور": التحالف في اليمن لم يستهدف مستشفى باقم الريفي في 2016

واستعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن صورة فضائية تبين موقع مستشفى باقم الريفي قبل وبعد تاريخ الادعاء، موضحًا أن قوات التحالف لم تستهدف مستشفى باقم الريفي في مديرية باقم بمحافظة صعدة بتاريخ 2016/10/01 كما ورد في الادعاء.