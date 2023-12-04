4 ساعات أعادت إليها الحركة.. استئصال ورم حساس بالعمود الفقري لخمسينية بالطائف

تمكّن الفريق الطبي بالتجمُّع الصحي بالطائف بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، من استئصال كتلة ورمية داخل العمود الفقري للفقرات الصدرية السفلية لمريضة بالعقد الخامس من عمرها كانت تعاني آلاماً شديدة ومتواصلة أسفل الظهر أقعدتها عن الحركة.
وتشير التفاصيل إلى أن المريضة راجعت عيادة المخ والأعصاب بسبب شكواها من ألمٍ أسفل الظهر مع خدرٍ وتنميلٍ وضعفٍ في الأطراف السفلية تسبّب في عدم قدرتها على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تم اكتشاف الورم داخل الحبل الشوكي للفقرات الصدرية الحادية عشرة ممتداً للفقرة القطنية الأولى.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق تمت خلالها إزالة الصفائح العظمية وفتح غشاء الأم الجافية المحيطة بالنخاع والجذور العصبية حتى الوصول إلى مكان الورم الحساس والملتصق بالنسيج العصبي ومن ثم تم استئصاله بالكامل دون وقوع ضرر للنسيج العصبي بعد ما يزيد على 4 ساعات قضاها الفريق الطبي بغرفة العمليات.
وتكللت العملية بالنجاح وتمكنت المريضة من النهوض والسير على قدميها دون أي مضاعفات، وخرجت المريضة حيث وُضعت لها خطة علاجية تتضمن العلاج التأهيلي ومتابعة حالتها بالعيادات الخارجية التي -ولله الحمد- أكّدت تحسُّن حالتها بشكلٍ كبير.