4 ساعات أعادت إليها الحركة.. استئصال ورم حساس بالعمود الفقري لخمسينية بالطائف

وتشير التفاصيل إلى أن المريضة راجعت عيادة المخ والأعصاب بسبب شكواها من ألمٍ أسفل الظهر مع خدرٍ وتنميلٍ وضعفٍ في الأطراف السفلية تسبّب في عدم قدرتها على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تم اكتشاف الورم داخل الحبل الشوكي للفقرات الصدرية الحادية عشرة ممتداً للفقرة القطنية الأولى.