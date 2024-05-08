الشركة السعودية للقهوة تتسلم رخصة بناء مصنع لها في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للقهوة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتركز على دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية، والقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، بصفتها موطنًا رئيسيًّا للبن السعودي الفاخر، والإسهام في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البن السعودي للأسواق العالمية.