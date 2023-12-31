زعماء وسياسيون غادرونا في 2023.. أحدهم تُوفِّي في المنفى والآخر عن 100 عام

عن عمر ناهر القرن (100 عام) غيَّب الموت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي أدى دورًا دبلوماسيًّا محوريًّا خلال فترة الحرب الباردة بين بلاده والاتحاد السوفييتي.

و"كيسنجر" الذي كان لاعبًا رئيسيًّا في الدبلوماسية العالمية خلال الحرب الباردة، والحاصل على نوبل للسلام، أطلق التقارب مع موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي معتمدًا على رؤية براجماتية للعالم، تعد نوعًا من "السياسة الواقعية" على الطريقة الأمريكية.