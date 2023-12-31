زعماء وسياسيون غادرونا في 2023.. أحدهم تُوفِّي في المنفى والآخر عن 100 عام

زعماء وسياسيون غادرونا في 2023.. أحدهم تُوفِّي في المنفى والآخر عن 100 عام
غيَّب الموت في عام 2023 عددًا من الزعماء والسياسيين المشاهير، الذين رحلوا عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء، والإنجازات، والقرارات المصيرية لبلدانهم.
وفي هذا التقرير ترصد "سبق" أبرز تلك الأسماء، ونبذة موجزة عن مسيرتهم الحافلة.
أمير التواضع
ودَّع العالم العربي قبل نحو أسبوعين من نهاية عام 2023 أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.
وقضى الأمير الراحل، الذي عُرف بـ"أمير التواضع"، 60 عامًا في خدمة الكويت من خلال مختلف المناصب التي تبوأها. فمنذ توليه مقاليد الحكم أميرًا للدولة عمل على الارتقاء بالكويت، والاجتهاد في نهضتها وتطويرها، ورسم الخطط لتأمين مستقبلها، وتحقيق رفاهية شعبها.
الرئيس الباكستاني الأسبق
استهل عام 2023 بداياته بإعلان رحيل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عن 79 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات دبي بدولة الإمارات، بعد أن قضى سنواته الأخيرة في منفاه الاختياري.
وترأس "مشرف" باكستان في الفترة بين عامَي 2001 و2008.
وفي مارس عام 2014 وُجهت له تهم رسمية بالخيانة. وبحسب الادعاء فإن مشرف ارتكب خيانة عام 2007 عندما أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وأمر باعتقال قضاة المحكمة العليا.
وبموجب القانون الباكستاني كان مشرف يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
ثعلب السياسة العالمية
عن عمر ناهر القرن (100 عام) غيَّب الموت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي أدى دورًا دبلوماسيًّا محوريًّا خلال فترة الحرب الباردة بين بلاده والاتحاد السوفييتي.
و"كيسنجر" الذي كان لاعبًا رئيسيًّا في الدبلوماسية العالمية خلال الحرب الباردة، والحاصل على نوبل للسلام، أطلق التقارب مع موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي معتمدًا على رؤية براجماتية للعالم، تعد نوعًا من "السياسة الواقعية" على الطريقة الأمريكية.
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق
كان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ومالك نادي ميلان، سيلفيو بيرلسكوني، أحد المغادرين في عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.
وشغل "بيرلسكوني" منصب رئيس وزراء إيطاليا في أربع حكومات من 1994 إلى 1995، ومن 2001 إلى 2005، ومن 2005 إلى 2006، ومن 2008 إلى 2011.
وعانى الملياردير الإيطالي، الذي غادر الدنيا عن عمر 86 عامًا، بعض النكسات في مسيرته السياسية الحافلة، التي لم تخلُ من الفضائح الجنسية، والقضايا القانونية التي شوهت صورته. وعلى الرغم من ذلك احتفظ بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الإيطاليين.
رئيس الوزراء المصري السابق
غادر دنيانا في عام 2023 رئيس الوزراء المصري السابق، شريف إسماعيل، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وشغل "إسماعيل" منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2018، قبل أن يتقدم باستقالته في يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتأدية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.