بعد إجازة العيد.. مطولة واحدة تنتظر الطلاب قبل نهاية العام الدراسي

يعود طلاب مدارس التعليم العام إلى مقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك لينطلقوا في رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثالث الذي ينتهي في ذو الحجة المقبل.