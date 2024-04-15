بعد إجازة العيد.. مطولة واحدة تنتظر الطلاب قبل نهاية العام الدراسي

يعود طلاب مدارس التعليم العام إلى مقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك لينطلقوا في رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثالث الذي ينتهي في ذو الحجة المقبل.
ومع بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر اليوم الموافق 15/ 4/ 2024 يبدأ الطلاب رحلة التعليم المستمرة، وتتخللها إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 2/ 5/ 2024، ثم يواصلون الدراسة حتى بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم 4/ 12/ 1445.
يشار إلى أن التقويم الدراسي الحالي كان محل الجدل منذ بداية تطبيقه، وتتواصل مطالبات بالعودة لنظام الفصلين مع تطويره.