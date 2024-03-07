بينها "الأدب والأفلام والتراث".. إعادة تشكيل مجالس إدارة 10 هيئات ثقافية

وتضمن مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية كلًّا من: الدكتورة عفت بنت عبدالله فدعق، وفيصل بن فاروق تمر، وفادي بن محمد جميل، وندى محسن شبوط، وشينا واغستاف، في حين ضم مجلس إدارة هيئة فنون الطهي كلًّا من: الدكتورة دايان دود، وهاني بن حسين العطاس، وبدور بنت ناصر الرشودي، وإريك ولف، ولويز سيرا.