"34,345" عملية فحص رقابية في نشاط النقل البحري في 2023م

وتوزّعت هذه المخالفات طبقًا لحالة المخالفة، كعدم استيفاء أي من شروط أو معدات السلامة المطلوبة لمجهز قارب النزهة والصيد، وعدم كتابة اسم الوحدة ورقم القيد على جانبي المنتصف الأمامي للوحدة بالطريقة المحددة لمالك الوحدة البحرية، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز التعرف الآلي على السفن "AIS"، وجهاز استغاثة "EPIRB" مسجل، وجهاز اتصال لاسلكي بحري "Marine VHF" مجهز بالوحدة البحرية.