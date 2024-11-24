37 حيًّا بالرياض.. السجل العقاري يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بالعاصمة والمدينة المنوّرة

ويشمل التسجيل في مدينة الرياض الأحياء التالية: (جزء من حي الخير، والسويدي، وسلطانة، والدريهمية، والمعذر، والشرفية، وأم الحمام الشرقي، وأم الحمام الغربي، والبديعة، والعريجاء، والعمل، وثليم، والفوطة، وسكيرينة، ومنفوحة، ومعكال، وأم سليم، والعود، واليمامة، والوسيطا، وسلام، والوشام، وجبرة، والبطيحا، وعتيقة، والصالحية، والدويبة، والقرى، والشميسي، وغبيرا، وصياح، والجرادية، والمرقب، والدحو، ومنفوحة الجديدة، والديرة، والرفيعة).