تفاعلًا مع "سبق".. "تعليم شقراء" تودع جزءًا من الميزانية التشغيلية للمدارس

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن تأخر صرف الميزانية التشغيلية للمدارس، وطرحت الموضوع على متحدث إدارة التعليم بشقراء حينها، فأجاب قائلًا: الميزانية التشغيلية للمدارس ترتبط بالسنة المالية، وليس بالفصول الدراسية؛ وبالتالي يكون صرفها بعد بداية العام المالي الجديد، وتبليغ الميزانية المخصصة لها لإدارة التعليم، ومن ثم العمل على استكمال إجراءات ومتطلبات الصرف، وضخ المبالغ في البنود من وزارة المالية.. والإدارة تعمل على ذلك مباشرة فيما يخصها.