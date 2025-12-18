مبادرة "سفراء الإعلام" تطلق أولى ورشها التدريبية ضمن المنتدى السعودي للإعلام 2026

أطلقت مبادرة "سفراء الإعلام"، إحدى مبادرات المنتدى السعودي للإعلام 2026، بالتعاون مع مجتمع أسوة، أولى الورش التدريبية لنسختها الثالثة، بعنوان " القيادة الإعلامية في المؤسسات الإعلامية "، التي قدمها رئيس تحرير صحيفة عكاظ الأستاذ جميل الذيابي.

وتضمنت الورشة عدة محاور هي: ملامح القائد الإعلامي الفاعل الذي شمل نقاط شخصية متوازنة تجمع بين الحزم والمرونة، والقدرة على إدارة العمل التحريري اليومي، ووعي التقنيات والتحولات الرقمية، ومهارة التعامل مع الأزمات والتحديات، وقيادة تقوم على العمل بروح الفريق، ولماذا تتراجع بعض القيادات؟ الذي ضم نقاط ضعف التكيف مع التحول الرقمي، والاعتماد على أنماط تقليدية، وغياب القراءة التفاعلية للجمهور، وعدم القدرة على بناء فرق متكاملة، بالإضافة لمحور أنماط القيادة في بيئة العمل الإعلامي، الذي استعرض نقاط القيادة التحويلية، والقيادة التشاركية، والقيادة التوجيهية، والقيادة التكيفية.

و"سفراء الإعلام" مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين نخبة من طلاب وطالبات الجامعات المتخصصين في الإعلام، ليكونوا واجهة إعلامية متميزة تمثل المملكة في المحافل الدولية والمحلية، وتعمل المبادرة على تطوير مهارات المشاركين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتجارب ميدانية، وفرص تفاعلية مع مؤسسات إعلامية لتأهيل جيل من الإعلاميين الشباب القادرين على نقل الصورة الحقيقية للمملكة بطرق احترافية ومؤثرة.

وتتضمن مجالات المشاركة في المبادرة تأهيل طلاب وطالبات الاعلام عن طريق برامج تدريبية وممارسات ميدانية تواكب التغيرات في الصناعة الإعلامية، وبناء شبكة من الكفاءات الإعلامية التي من الممكن الاستفادة منها في المناسبات الوطنية والفعاليات العالمية، وتمكين الإعلاميين الشباب عن طريق اكتساب مهارات احترافية في التمثيل الإعلامي داخليا وخارجيا، تعزيز الشراكة بين القطاع الإعلامي والجامعات لتقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسات الفعلية في الميدان.

وتضم مبادرة "سفراء الإعلام" نخبة من خبراء التدريب الإعلامي منهم، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن نامي المطيري أستاذ العلاقات العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة، والدكتور شاكر الذيابي​أستاذ الإعلام المشارك بالجامعة السعودية الإلكترونية، والمتخصص في الصحافة والإعلام الرقمي واستراتيجيات الاتصال المؤسسي، والأستاذ وليد الحربي المشرف العام على التواصل المؤسسي بوزارة الصحة، والأستاذ أحمد القرني مدير التواصل والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.